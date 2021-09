Kırsalda 493 projeye 875 milyonluk destek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti. Türkiye'nin son 19 yılda büyük bir kalkınma hamlesine imza attığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

1,2 MİLYARLIK YATIRIM

"HER alanda büyüme, her alanda kalkınma vizyonuyla başlayan bu atılım döneminde, tarım ve kırsal daima ilk sıralarda yer aldı. Birçok ürünün anavatanı olan Anadolu toprakları, bu süreçte büyük bir değişime sahne oldu. Sağladığımız desteklerle, kırsalda binlerce modern tesis kuruldu. Bu tesisler üretiminin gücünü artırırken on binlerce kişiye de yeni istihdam kapılarını açtı."

Pakdemirli, kırsalda kalkınma vizyonu kapsamında ilana çıkılan IPARD-2 AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı 10. Başvuru Çağrısı başvurularını Nisan ayı içerisinde aldıklarını vurgulayarak "Bu çerçevede toplam yatırım tutarı 1,9 milyar lira olan 493 proje onaylandı. Onaylanan bu projelere ise 875 milyon lira hibe desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı. Yıl sonuna kadar projelerde incelemelerin süreceğini ve incelemesi tamamlanan projeleri açıklamaya devam edeceklerini bildiren Pakdemirli, "2021 yılı içerisinde 11 farklı sektörde yatırımları tamamlanan toplam 2 bin 603 projeye 805 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdik ve ülkemize 1,2 milyar liralık yatırım kazandırdık" değerlendirmesinde bulundu.

İHRACATTA TARİHİ ZİRVE

TÜRKİYE'NİN tarım ihracatı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 17 milyar 953 milyon dolara yükseldi. Tarım sektörü böylece 18 milyar dolara yaklaşan dış satımla tarihinin en yüksek Ocak- Ağustos ihracatını gerçekleştirdi. Tarım ihracatı toplam ihracatın yüzde 12,8'ini oluştururken, yurt dışına en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gönderildi.

BİTKİSEL ÜRETİM ASLAN PAYINI ALDI

2021 yılı içerisinde hibe ödemesi yapılan projelerin sektörel dağılımı, "bitkisel üretim 1353, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler 163, kırsal turizm 188, yerel kalkınma ve tarım-çevre 44, arıcılık 167, su ürünleri yetiştiriciliği 9, hayvancılık 300, gıda işleme 192, yenilenebilir enerji 157, teknik destek projesi 2, makine parkı ise 28" şeklinde gerçekleşti.