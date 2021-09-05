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Haberler Ekonomi Norm, Ford Otosan ile sözleşme imzaladı

Norm, Ford Otosan ile sözleşme imzaladı

Norm, Ford Otosan ile sözleşme imzaladı

5.9.2021

İZMİR'DE faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük bağlantı elemanları üreticisi Norm Holding, ticari araç lideri Ford Otosan tarafından üretilecek dünyanın en çok tercih edilen ticari araç modeli Transit Ailesi'nin tüm bağlantı elemanlarını temin edecek. Norm Holding, Transit ailesindeki her bir araç için 417 parça bağlantı elemanı tedarik edecek. 10 yıl sürecek sözleşme kapsamında Norm Holding yalnızca Ford Otosan'a hizmet verecek yeni bir ekip kuruyor. Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, bu anlaşmanın gerek marka gerekse de Türk ekonomisi için büyük önem taşıdığını söyledi.
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