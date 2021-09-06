Mahkeme İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan 1.796,20 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Arsanın satış tarihi olarak 16.09.2021 09:30 belirlendi.
İzmir'de icradan satılık arsa! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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