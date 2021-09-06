Mimar Ozan Demirbaş: Zorlu Center’da ünlüler için birçok proje yürütüyoruz

Sosyal mesafe, kısıtlamalar, uzaktan çalışma derken pandemi döneminde evlerimiz yaşamlarımızın merkezi haline geldi. Yüksek mimar Ozan Demirbaş, yeni dünya düzenine göre yeniden kurgulanması ihtiyacı doğan mekanları sihirli dokunuşlar adeta yeniden yaratıyor. Şu sıralar Zorlu Center’da Gülşen, Abdullah Kiğılı, Atilla Anlı ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu gibi ünlü isimler için önemli projelere imza atan Demirbaş, “Yenilikten beslenen vizyonumuzla bu alanda öncüyüz” diyor

Koronavirüsün dünyayı etkisi altına alması sonrası hayatın olağan akışı tamamen değişti. Maskeler gündelik yaşamın bir parçası haline geldi. Sosyal mesafe uygulamaları ve kısıtlamaların ardından birçok şirket evden çalışma düzenine geçti. Alışverişler internet üzerinden yapılmaya başladı. Bu hızlı dönüşüm, evleri insanların yaşam merkezi haline getirdi. Zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz, tarzımız ve karakterimizi yansıtan evlerimizde dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirten yüksek mimar Ozan Demirbaş, ev sahiplerinin beklentilerine göre uyguladıkları tasarımsal dokunuşların yaşam standartlarını yükselttiğini söyledi.



YAŞAM ALANLARIMIZI YENİDEN KURGULUYORUZ

"Yenilikten beslenen vizyonumuz, 20 kişiyi aşan güçlü ofis kadromuz, alanında yetkin onlarca çözüm ortağımız ve Ozan Demirbaş Architects kalitesiyle hayatınızın merkezindeki bu mekanları, tekrar kurgulamak için çalışıyoruz" diyen Ozan Demirbaş, şimdilerde İstanbul'un gözde mekanlarından Zorlu Center'da önemli projeler yürüttüklerini dile getirdi. Demirbaş, şöyle konuştu: "Zorlu Center'da uzun yıllar görev aldım. Zorlu projeleri de dahil olmak üzere birçok farklı projeye DEO İnşaat markasıyla değer kattık. Şimdi yine Zorlu Center'da Gülşen, Abdullah Kiğılı, Atilla Anlı ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ünlü isimle farklı projeler yürütüyoruz. Bütüncül tasarım yaklaşımımızı müşterilerimizin ihtiyaçları ve beklentileri ile harmanlayıp doğru aydınlatma, renk tonları ve aksesuarlar kullanarak vizyoner tasarımlar gerçekleştiriyoruz, sektöre örnek oluyoruz."