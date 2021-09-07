Ara personel ücretlerini gözden geçirme çağrısı

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, uzun zamandır ara eleman sıkıntısından bahsettiklerini belirterek, "Bu aynı zamanda bir ücretlendirme, maaş sıkıntısıdır. Evet, Türk iş dünyası nitelikli ara elemana ödediği ücretleri bu dönemde gözden geçirmek, tekrar değerlendirmek durumunda." dedi. Avdagiç, artık "ara eleman" değil, "ana eleman" tabirini de kullandıklarını ifade ederek, "İş dünyası, yetenekli personelimize daha makul ücretler ödemek durumunda olacak. İstanbul'da motorlu kurye 7 bin-7 bin 500 lira kazanç elde ederken, bir CNC operatörünü 4 bin-4 bin 500 liraya çalıştırmanız çok rasyonel olmaz" diye konuştu.

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