En düşük teklif Yapı Merkezi-Nurol’dan

Buca metrosu için beklenen ihale dün gerçekleştirildi. 8 firmanın katıldığı ihalede Buca metrosu projesi için en düşük teklifi 3 milyar 392 milyon 950 bin lirayla Yapı Merkezi - Nurol İş Ortaklığı verdi. 1 milyar 70 milyon euroluk bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca metrosu için düzenlenen uluslararası ihaleye aralarında Rusya, Çin, Azerbaycan ve ABD gibi ülkelerden katılımcıların da yer aldığı 13 dev firma katılırken, 8'i teklif sundu. İhalede en düşük teklif 3 milyar 392 milyon 950 bin TL ile Yapı Merkezi - Nurol İş Ortaklığı'ndan geldi.

ÇİĞLİ TRAMVAY HATTI İŞİNİ DE ALDI

Geri kalan 7 firma ise 3 milyar 910 milyon TL ile 9 milyar TL arasında çeşitli teklifler sundu. 3 milyar 921 milyon 408 bin TL'lik ikinci en düşük teklif ise, şu an Narlıdere metrosunu inşa eden Gülermak Ağır Sanayi İnşaat firmasından geldi. En yüksek teklifi ise, China Rayway-Makyol İnşaat 9 milyar 682 milyon 906 bin 849 TL 41 kuruş ile verdi. İhale komisyonu yapacağı değerlendirmenin ardından Buca metro ihalesini sonuçlandıracak. Çiğli Tramvay Hattı yapımı ihalesinde de en uygun teklifi veren Nurol İnşaat A.Ş. ile 414 milyon 182 bin 814 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştı.

FIRMALARIN SUNDUGU RAKAMLAR

● China Rayway-Makyol İnşaat: 9 milyar 682 milyon 906 bin 849 TL ● Dentaş-Gurbağ JV: 7 milyar 196 milyon 217 bin TL ● Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş: 6 milyar 932 milyon 447 bin 815 TL ● China Civil Engener/Kolon İnşaat: 6 milyar 906 milyon 246 bin 577 TL ● Bayburt Grup İnşaat: 4 milyar 721 milyon 806 bin 653 TL ● Home - Dillingham Construction International: 4 Milyar 357 milyon 481 bin 351 TL ● Gülermak Ağır Sanayi İnşaat; 3 milyar 921 milyon 408 bin TL ● Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. : 3 milyar 392 milyon 950 bin 495 TL