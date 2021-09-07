Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alacak!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile sürekli işçi alacak. Başvurular 7 Eylül'de başlıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, bakım onarım hizmetleri kadrolarında sürekli işçi alacak.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 07 Eylül 2021 tarihinden

itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde karşılanacak. İlan tarihi itibarıyla İstanbul'da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.