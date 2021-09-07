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Haberler Ekonomi Otobüslerde test zorunluluğu yararlı

Otobüslerde test zorunluluğu yararlı

Otobüslerde test zorunluluğu yararlı

7.9.2021

YENİ tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası toplu taşımada "aşısı olmayana PCR testi zorunluluğu" nedeniyle İzmir'deki seyahat noktalarında da yolcuların aşı kartları veya PCR testi sorgulaması yapılmaya başlandı. İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş'ye (İZOTAŞ) gelen yolculara bilet satış noktalarında HES kodu üzerinden, kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 sonrası bilimsel süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapıldı. Sorguda şartları tutmayanlara gerekli bilgilendirmeler yapılarak bilet satılmadı. Vatandaşların çoğu uygulamadan memnun olduklarını söyledi.
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