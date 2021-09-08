Bolu’da icradan satılık daire

Mahkeme Bolu'nun Karamanlı Mahallesi'nde bulunan 95 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin antre, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan oluştuğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 01.12.2021 11:00 belirlendi.