Mahkeme Bolu'nun Karamanlı Mahallesi'nde bulunan 95 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin antre, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan oluştuğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 01.12.2021 11:00 belirlendi.
Bolu'da icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.