Naturak yeni yatırımlar ve transferlerle büyüyor

Ege Bölgesi'ndeki çok sayıda firmaya lojistik ve tedarik hizmeti veren Naturak A.Ş, yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Kuruluş temellerini 2001 yılında Gıda Çarşısı'nda Öncü Salça'nın Ege Bölgesi distribütörlüğü ile atan Naturak A.Ş., Menderes'teki 8 bin metrekarelik soğuk hava depolama alanı ile hedef büyütürken, kadrosunu ise sektörün başarılı ismi Utku Özdamar ile güçlendirdi. 10 yıldır Naturak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan oğlu Hayri Özsaraç ile birlikte firmayı yöneten işadamı Mustafa Özsaraç, 150 yıllık gıda sektöründen gelen bir ailenin son kuşağı olan ve 22 yıl boyunca Egeden firmasında başarılı bir ivme yakalayan Utku Özdamar'ı transfer etti.

CİROMUZ YÜKSELECEK

Genel müdür olarak göreve başlayan Utku Özdamar'ı 'Sektörün Messi'si olarak tanımlayan Naturak A.Ş.'nin kurucusu Mustafa Özsaraç, "Bizim gibi lojistik ve tedarikçi firmaların çoğunluğu soğuk hava deposuna yatırım yapmak yerine kiralamakla yetiniyor. Ama biz giderek kurumsallaşan ve uzun vadede hem ciro hem de istihdam anlamında hedef büyüten bir firma olduğumuz için böyle bir yatırım yaparak Menderes'te büyük bir soğuk hava depolama alanı kurduk. Şimdi bu depo sayesinde ciromuz ve istihdama katkımız katlanarak artacak. Ayrıca sektörde kendisini başarısıyla kanıtlayan Utku Özdamar'ı yaklaşık 200 milyon liralık bir cironun yönetimine getirdik. Özdamar ile birlikte ciro ve istihdamımızı artırdıktan sonra lojistik sektörünün yanında perakende ve inşaat gibi farklı sektörlerde de faaliyet göstermeyi hedefliyoruz" diye konuştu. İzmir'de 10 yıldır lojistik ve tedarik hizmeti Naturak A.Ş.'nin kurucusu Mustafa Özsaraç ve Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Özsaraç, yatırım ve kurumsallaşmada atağa geçti. Pınarbaşı'daki 2 bin 500 metrekarelik soğuk hava depolarını büyüten Naturak A.Ş., Menderes'te 4 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 8 bin metrekarelik soğuk hava depolama alanına yatırım yaptı.

SEKTÖRÜN MESSİ'Sİ

Dünyaca ünlü başarılı futbolcusu Messi'nin PSG'ye transfer olduğu gün Utku Özdamar'ı firmalarına transfer ettiklerini söyleyen Mustafa Özsaraç, "Messi, kendi alanında ne kadar başarılıysa Utku Özdamar da aynı şekilde mesleki tecrübesi ve birikimiyle sektörüne hakim bir arkadaşımız. Kendisiyle birlikte başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi. Sektöre hakim bir aileden gelen Utku Özdamar'ın bütün tecrübe, deneyim ve birikimiyle Naturak A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapacağını söyleyen Mustafa Özsaraç, "Utku Özdamar, uzun yıllardır takip ettiğimiz bir isim. Deneyim ve tecrübesiyle hem ciro hem istihdamı artıracak. Çok önemli bir yeri doldurmuş oldu. Yönetim Kurulu Başkanı oğlum Hayri Özsaraç ile birlikte yönettiğimiz firmamızın hizmet yelpazesinin genişlemesi nedeniyle bu transferi yaptık" diye konuştu.

DÜNYA MARKASI HEDEFİ

Hayri Özsaraç, aile şirketinde 18 yaşından beri çalıştığını belirterek, "Babam benim en büyük ustam oldu. Beni direkt masa başına geçirmedi. İlk olarak sevkiyat bölümünde işe başladım. Yıllar içinde basamakları tırmanarak yönetim kurulu başkanlığına geldim. Her birimde görev yaparken eğitimimi de tamamladım. Hedefimiz ihracata başlamak dünya çapında bir marka haline gelmek. Bu konuda Özdamar'ın bize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

FARKLI SEKTÖRLERE DE GIRECEGIZ

NATURAK A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan Utku Özdamar, 22 yıl boyunca çalışmış olduğu Egeden firmasına katkılarından dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "Babam Metin Özdamar ve dedem aynı sektörden geliyor. Bu firmaya da başarı hikayesi yazmaya geldim. Sektörden tanıştığımız Özsaraç ailesinin bana olan güvenini asla boşa çıkarmayacağım. Mustafa Özsaraç, her zaman karakteriyle çevresinde çok sevilen bir kişi. Aynı büyüme heyecanını yaşıyoruz. Bu nedenle gelecekten çok umutluyum" dedi. Özdamar sözlerini şöyle sürdürdü: "Mustafa bey firmayı en iyi noktaya taşımış. Bundan sonrası için çok güzel planlarımız var. Çok daha agresif satış kanalıyla, çok daha düzgün üreticilerle Naturak firmasını buluşturarak il sayımızı da artıracağız. Farklı sektörler düşünüyoruz. Perakende tüketim mağazaları düşünüyoruz. Firmamız soğuk hava deposunu yaptırarak bunu ortaya koydu. Naturak Şirketler Grubu çatısı altında gıda, perakende, inşaat gibi farklı sektörlerde de olacağız."

TOLGA TEKİN