Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı bugün açılıyor

BU yıl 47. kez düzenlenecek Shoexpo- İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, sektörü dünya pazarıyla buluşturacak. Nobel Expo tarafından düzenlenen fuar bugün kapılarını ziyaretçilere açacak. Fuar İzmir'de düzenlenecek Shoexpo'da yeni sezonun modelleri görücüye çıkacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve İzmir Ayakkabıcılar Odası iş birliğinde düzenlenecek Shoexpo, 200'ün üzerinde markaya ev sahipliği yapacak. Etkinlikte orman yangınları mağdurları için başlatılan ayakkabı kampanyasına katkı için hayırseverlerin desteğiyle podyumda yürüyüş düzenlenecek.

Yürüyüşün ilk gününde sürpriz isimler, ikinci gün ise dizi-sinema ve spor dünyasının önde gelen isimleri podyuma çıkacak. LİYAKAT üyeleri de projeye destek verecek. Nobel Expo Kurucu Ortağı Erhan Çelik, "İzmir, Shoexpo ile potansiyelini katlayacak ve sektöre damga vuracak" dedi.