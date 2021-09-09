‘Sıfır Atık-Sorumlu Tüketim Sorumlu Üretim’ webinarı farkındalık yaratacak

Turkuvaz Medya Grubu ve ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi'nin yedincisi 'Sıfır Atık- Sorumlu Tüketim, Sorumlu Üretim' webinarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katkılarıyla bugün 11.00-14.00 saatleri arasında www.kureselumutfestivali.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

ÖNEMLİ İSİMLER YER ALACAK

Webinarın açılış konuşmasını Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş yapacak. AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo, Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü'nün özel oturumlarla görüşlerini açıklayacağı webinarda ayrıca 'Atıksız Şirket' ve 'Nasıl Kuracağız' panelleri de gerçekleştirilecek.

UN-SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay'ın moderatörlüğünü yapacağı 'Atıksız Şirket' panelinde, Ülker Operasyonel Mükemmellik, İSG, Kalite ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Süheyl Aybar, Orka Holding Global Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Orakçıoğlu Kazan, WPP Türkiye Ülke Başkanı - GroupM EMEA CEO - UN Global Compact Başkan Yardımcısı Demet İkiler, PepsiCo Kurumsal İlişkiler Kıdemli Direktörü Esra İren, Türk Telekom Grup Risk Yönetimi Başkan Yardımcısı Murat Karadaş, İGA Çevre ve Peyzaj Direktörü Faruk Anılsın, Tatko 1927 CEO'su Vedat Özçelik konuşmacı olarak yer alacak.