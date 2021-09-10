Muğla’da icradan satılık tarla

Mahkeme Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan 4.958 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi. Tarlanın bulunduğu mahallenin kısmen engebeli kısmen düz bir topoğrafyaya sahip olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Tarlanın satış tarihi olarak 12.10.2021 11:00 belirlendi.