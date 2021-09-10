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Haberler Ekonomi Muğla'da icradan satılık tarla

Muğla'da icradan satılık tarla

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan 4.958 metrekare büyüklüğündeki tarla mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Muğla’da icradan satılık tarla

10.09.2021, 09:39

Mahkeme Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan 4.958 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi. Tarlanın bulunduğu mahallenin kısmen engebeli kısmen düz bir topoğrafyaya sahip olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Tarlanın satış tarihi olarak 12.10.2021 11:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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