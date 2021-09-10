Müteahhitlerden boykot kararı

MÜTEAHHİTLER çimento sektörüne yönelik eleştirileri sonrasında inşaatları geçici olarak durdurma kararı aldı. Çimento fiyatlarının anormal şekilde artmasından şikayet eden müteahhitler, 24 Eylül tarihine kadar inşaatları durdurdu. Konuyla ilgili İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada, çimento sektöründe fahiş zamlar uygulandığını, bununla ilgili defalarca açıklama yaptıklarını ancak bir sonuç elde edilemediğinden bahsedildi. İnşaat sektörünün 250 alt sektörü etkilediğine işaret edilen açıklamada, burada yaşanan yüksek zamların, vatandaşı, kentsel dönüşümü, ucuza konut erişimini, istihdamı ve piyasa istikrarını olumsuz etkilediğinin altı çizildi.

'KABUL EDİLEMEZ BİR SEVİYE'

Çimentoya gelen zamların enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanmanın çok üstünde olduğu ve kabul edilemez seviyeye ulaştığı ifade edilen açıklamada, "Çimento sektörünün fahiş zamları geri çekmesi yolunda verdiğimiz mücadeleye yeni zamlarla karşılık verilmiş, Türkiye inşaat sektörüne iş bırakma ve boykot dışında seçenek bırakmamıştır. Bizler de çimento sektörünün haksız ve fahiş fiyat artışlarına sessiz kalmayarak inşaatlarımızı 24 Eylül'e kadar durduruyoruz" ifadeleri kullanıldı. Türkiye inşaat sektörünün ülke ekonomisinin taşıyıcı lokomotifi olduğu vurgulanırken, "Bu zamana kadar haklı çağrımıza yeteri kadar kulak vermediniz, Türkiye inşaat sektörünün haklı talepleri karşılık buluncaya kadar demokratik şartlarda, boykot kararımız sonuç alıncaya kadar yenilenerek devam edecektir" denildi.