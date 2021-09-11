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Haberler Ekonomi 2017 model Volkswagen Jetta 1.4 TSİ icradan satılıktır

2017 model Volkswagen Jetta 1.4 TSİ icradan satılıktır

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan. gov. tr’de yer alan duyuruya göre Volkswagen marka araç satılıyor.

2017 model Volkswagen Jetta 1.4 TSİ icradan satılıktır

11.09.2021, 09:45

2017 model Volkswagen Jetta 1.4 TSİ beyaz sedan otomobil icradan satışa çıkarıldı. Aracın birinci satış günü 21 Ekim'de yapılacak. Marmaraereğlisi İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından verilen ilanda aracın muhammen bedeli 198 bin 500 lira olarak açıklandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak araca ait bilgilere yer verildi.

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