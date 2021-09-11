Çam fıstığı çeyrek altınla yarışıyor

Özellikle Akdeniz Bölgesi'nde yoğunlaşan ve ülkemizin birçok yerini etkisi altına alan orman yangınları söndü, fakat piyasaya olan etkileri devam ediyor. Aydın, Muğla ve İzmir'de yoğun şekilde üretimi yapılan çam fıstığının kilogram fiyatı çeyrek altınla yarışıyor. Aktariye işletmecileri ise bazı yemeklerde kullanılan çam fıstığının kilosunun önümüzdeki günlerde daha da artacağını söylüyor.





"FİYATI İLERLEYEN GÜNLERDE ÇEYREK ALTINLA YARIŞACAK"

Eskişehir'de uzun yıllardır aktariye işi yapan Koray Özkılıç, çam fıstığını sadece soranlara yok dememek için elinde bulundurduğunu söyledi. Çam fıstığının kilogram fiyatının daha da artmasını beklediklerini ifade eden Koray Özkılıç şu ifadeleri kullandı:





"Çam fıstığının kilosunu şuanda 700 liraya satıyoruz. Yakında daha da artacak. Akdeniz bölgesinde yetişen çam fıstığı orman yangınlarından sonra çok değerlendi. Fiyatı ilerleyen günlerde çeyrek altınla yarışacak. Yanan ağaçların yerine gelmesi uzun yıllar alacağı için fiyatının daha da artacağını düşünüyoruz. Normalde irmik helvası, sarma, pilav, hindi dolma gibi yemeklerde kullanılıyor. Protein ve mineral bakımından çok yüksek değerleri var. Fakat insanlar fiyatından dolayı kullanamıyor ve alternatif arıyor."