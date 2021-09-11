Fitbak Ambalaj’ın İzmir’de temeli atıldı

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan ve 'ürüne uygun ambalaj üretimi' konseptiyle sektörün en önemli oyuncularından olan Fitbak Ambalaj, ikinci tesisin temelini İzmir Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde attı.

54 BİN TON KAPASİTE

300 milyonluk yatırımla hayata geçecek çevre dostu fabrikanın temel atma törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Manisa Sanayi Bölgesi ve Fitbak Ambalaj Başkanı Sait Türek, EBSO Meclis Başkanı ve Menemen Plastik İhtisas OSB Başkanı Salih Esen, Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran, OSB Başkan Danışmanı Nihat Akyol ve işadamları katıldı. Yıllık 18 bin ton üretim kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Türek, "Bugün sizlerin huzurunda bayrağımızı bir adım daha ileriye taşıyacağız. Birlikte bu 20 bin metrekarelik alanda, 17 bin 500 metrekarelik kapalı alanda ikinci üretim tesisimizin temelini atıyoruz. Bu yeni tesisimizle birlikte kapasitemiz 54 bin tona ihracatımız, 100 milyon Euro'ya çıkacak. 250 kişinin istihdam edilmesinin planlandığı fabrikamızı 2022 yılının son çeyreğinde bir mani olmazsa açmayı planlıyoruz" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK