Geleceğin liderleri Zirve 23’te buluşacak

ÜNİVERSİTE öğrencilerinin liderlik yetkinliklerinin gelişmesine ve kurumlarda fark yaratan liderler olmalarına katkı sağlamayı hedefleyen gerçek tecrübe odaklı liderlik platformu 23'ün düzenlediği Zirve 23, 23 Eylül'de İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek.

Zirve 23'ün konuşmacıları arasında Harvard Business School'dan Profesör Guhan Subramanian, Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman ve Eğitim Bilimci Özgür Bolat gibi alanında lider isimler bulunuyor. Zirve 23 ile üniversiteli gençlerin dünyada öncü projelere, kurumlara, markalara liderlik etmelerine destek olmak için gerçek tecrübe kazanımı sağlamaları amaçlanıyor.