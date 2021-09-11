Kamuya personel alımı tek noktadan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, E-devlet üzerinden verilen hizmetlerin günden güne arttığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yapılan çalışmalar sonucunda Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı hizmet entegrasyonu gerçekleştirildi. Entegre edilen bu hizmet sayesinde kamu kurumlarının personel alımlarının tek noktadan yapılması planlanıyor. Bu hizmetin yanı sıra; Otoyol, Köprü ve Tünel İhlali Geçiş ve Borç Sorgulama hizmeti, PTT- HGS Bakiye yükleme, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı-Afetzede Hak Sahipliği Başvurusu Sorgulama hizmeti de E-devlet üzerinden veriliyor.

ABONELİK BAŞVURUSU SIRADA

Milli Eğitim Bakanlığı- İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmeti, Milli Savunma Bakanlığı-Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Kira Yardımı Başvurusu hizmeti ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) - Tapu Devri İşlemleri hizmetini de vatandaş E-devlet üzerinden alabiliyor. E-devletten yapılan işlemlere yenisinin eklenmesi için de çalışmalar hızlandı. Su ve kanalizasyon idarelerinin abonelik başvuru ve fesih başvuru hizmetlerinin yaygınlaştırılması öngörülüyor. 'Araçlarım konsept hizmeti' gibi, belli bir konuda bir çok kurum tarafından sunulan hizmetlerin bir araya getirilerek tek noktadan erişimin sağlanacağı konsept hizmetleri sayısının da arttırılması amaçlanıyor.

İŞLEMLER 5.5 MİLYARI AŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, teknolojinin gelişmesiyle birlikte E-Devlet altyapısının da güçlendiğini belirtti ve vatandaşların E-devlet hizmetlerine yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çekti. Karaismailoğlu, "E-Devlet kapısında 2021 yılının 8 aylık döneminde 5 milyar 514 milyon 941 bin 632 işlem yapıldı. Aynı dönemde vatandaşlar en çok Sosyal Güvenlik Kurumu - 4A Hizmet Dökümü, Türkiye Noterler Birliği - Adıma Tescilli Araç Sorgulama, Gelir İdaresi Başkanlığı - Vergi Borcu Sorgulama, Sağlık Bakanlığı - HES Kodu Üretme ve Listeleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu - SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi hizmetleri üzerinden işlem yaptı" dedi.