Şişecam Mersin’in lojistiği Arkas’a emanet

Dünyada camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam, Mersin'de cam ambalaj, cam ev eşyası ve düzcam faaliyet alanlarına dair tüm lojistik operasyonlarını tek merkeze topladı.

AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Mersin'de Şişecam'ın cam alanındaki lojistik faaliyetlerinin entegre yönetiminin yapılacağı, 5 kıtada 70'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirilecek olan Şişecam Mersin Lojistik Merkezi'nde lojistik süreçleri Arkas Lojistik tarafından yönetilecek. Şişecam'ın Mersin'de cama dair tüm lojistik operasyonlarının Arkas Lojistik tarafından tek merkezden sağlanacağı Şişecam Mersin Lojistik Merkezi'nin açılışı 9 Eylül'de, Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Şişecam Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selma Öner, Arkas Holding Başkan Yardımcısı ve Arkas Lojistik Hizmetler Grup Başkanı Diane Arcas Göçmez, Arkas Lojistik İcra Kurulu Başkanı Onur Göçmez ile Arkas Lojistik Genel Müdürü Serhat Kurtuluş'un katılımıyla