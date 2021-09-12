İzmir Tire’de icradan satılık daire

Mahkeme İzmir'in Tire ilçesinde bulunan 3+1 daire için satış kararı verdi. Binanın yaklaşık 30 yıllık olduğu ve her katta 2 daire bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 25.10.2021 14:30 belirlendi.