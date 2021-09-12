Mahkeme İzmir'in Tire ilçesinde bulunan 3+1 daire için satış kararı verdi. Binanın yaklaşık 30 yıllık olduğu ve her katta 2 daire bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 25.10.2021 14:30 belirlendi.
İzmir Tire'de icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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