Kuaförlere uygulamalı makyaj ve türban eğitimi

Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası, üyelerine kaliteli hizmet sunmak için eğitimlerini sürdürüyor.

MASKİ İkiz Kuleler Toplantı Salonu'nda Makeup artisti Ulviyye Panahova'nın verdiği profesyonel makyaj eğitimi ile türban tasarım öğretmeni Şükran Şahin'in türban tasarım eğitimine kuaförler büyük ilgi gösterdi. Oda Başkanı Ali Bartu, iki uzman eğitimcinin uygulamalı verdiği eğitimlerin kuaförlerin mesleki deneyimlerine çok şey kattığını söyledi.