  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kuaförlere uygulamalı makyaj ve türban eğitimi

Kuaförlere uygulamalı makyaj ve türban eğitimi

Kuaförlere uygulamalı makyaj ve türban eğitimi

12.9.2021

Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası, üyelerine kaliteli hizmet sunmak için eğitimlerini sürdürüyor.

MASKİ İkiz Kuleler Toplantı Salonu'nda Makeup artisti Ulviyye Panahova'nın verdiği profesyonel makyaj eğitimi ile türban tasarım öğretmeni Şükran Şahin'in türban tasarım eğitimine kuaförler büyük ilgi gösterdi. Oda Başkanı Ali Bartu, iki uzman eğitimcinin uygulamalı verdiği eğitimlerin kuaförlerin mesleki deneyimlerine çok şey kattığını söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuaförlere uygulamalı makyaj ve türban eğitimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.