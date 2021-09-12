Muğla’da arıcılık ve çam balı yeniden canlanacak

Dünya ve Türkiye'de çam balı üretiminin lokomotifi olan Muğla'da iklim değişikliği ve kuraklıktan sonra orman yangınları arıcılığı vurdu. Bal ormanlarının yanmasıyla dünya çam balı ihtiyacının yüzde 92'sini sağlayan Muğla'da tam beslenme sezonunda arılar yiyeceksiz kaldı. Çam balı üreticileri, ağaçlarda basra oluşmaması nedeniyle birinci kesim çam balı kesimini yapamıyor.

Kovanlardaki arıların yaşaması için sürekli olarak kovanlara şeker şurubu takviyesi yapılıyor. Yangın felaketinin ardından devlet ve özel sektör, 150 bin ailenin geçimini sağlayan arıcılığın yaralarını sarmak, sektörü ve çam balını yeniden ayağa kaldırmak için uğraş veriyor.

YENİ SAHA AÇACAĞIZ

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Veli Türk, Muğla ve ilçelerinde yaşanan orman yangınlarda özellikle çam balı alanlarında büyük zarar oluştuğunu, ancak yeni sahalar oluşturarak bunu telafi etmeye çalışacaklarını söyledi. Yanan ormanların yüzde 35'inin arıcıların en çok hasat yaptığı alanlar olduğunu anlatan Türk, "Bu yıl maalesef burada balcılık bitti. Ama biz yeni sahalar oluşturarak böceği nakledersek önümüzdeki yıl arıcılığı yeniden ayağa kaldıracağımıza inanıyoruz" dedi.

BİR MİLYON ÖDEME

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, yangının başladığı günden beri 834 personel ile sahada olduklarını söyledi. 3 bin civarında arılı kovan ile bin 500 civarı boş kovanın zarar gördüğünü söyleyen Saylak, "Yangında kovanları hasar gören üreticilere 1 milyon lira civarında ödeme gerçekleşti. Ayrıca arılı kovan desteği ödemeleri, yangından etkilenen arıcılara yüzde 100 oranında artırılarak yapılacak" diye konuştu.

GELECEĞE TAŞIMAMIZ ŞART

TÜRKİYE Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, Muğla'nın Türkiye'deki çam balı üretiminin yüzde 70-80'ini tek başına karşıladığını söyledi. Şahin, yanan alanların tekrar bal üreticilerine kazandırılması için çaba gösterdiklerini belirterek, "Muğla zaten çam balında dünyanın merkezi. Dolayısıyla Muğla'da arıcılık yapılmak zorunda. Milli parkların artık arıcılığa açılması mutluluk verici. Tarım ve Orman Bakanımızın kredi borçlarının erteleneceği ve desteklemelerin yüzde 100 artacağı yönündeki açıklamaları yüreğimize su serpti. Çam balımızı geleceğe taşımalıyız" dedi.

FERDİ YAVUZ