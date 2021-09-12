Shoexpo’da yıldızlar bağış için yürüdü

İZMİR'DE düzenlenen Shoexpo - 47. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, sektörün sesi olmakla kalmayıp, başarılı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Orman yangınları mağdurları yararına başlatılan ayakkabı kampanyasına destek için Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin organize ettiği 'Bir Adım da Sen At' projesinde ünlü sinema oyuncusu Talat Bulut, milli atlet Nagihan Karadere, milli voleybolcu Derya Çayırgan, Lady Gaga'nın tasarımcısı Iris Schieferstein, Paris Hilton'a koleksiyon hazırlayan Sezgi Beşli ve ünlü tasarımcı Marius Janusauskas podyuma çıktı. Dernek Başkanı Erdal Durmaz ile üyeler, Nobel Expo Kurucu Ortağı Erhan Çelik ile eşi Dr. Özlem Gültekin Çelik ve çocukları Ali Boran'ın da yer aldığı defilede, binlerce ayakkabı bağışında bulunuldu.

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