Türkiye’nin ilk perakende medya şirketi Migros’tan

MİGROS, pazarlama dünyasında bir ilke imza atarak, 67 yıllık tecrübesi, yenilikçi vizyonu ve güçlü dijital altyapısıyla Türkiye'nin ilk perakende medya şirketi Mimeda'yı kurdu. Data entegreli iletişim kanallarına sahip tek pazarlama platformu olan Mimeda, markaların doğru alanda ve doğru zamanda, doğru hedef kitle ile buluşmasını sağlıyor. Tüketicilerin değişen ihtiyaç ve taleplerini keşfederken farklı iletişim kanalları üzerinden paylaşılan reklamların etkisini ölçümlemek amacıyla birçok medya aracını kullanan Migros, Türkiye medya sektöründe katma değer yaratacak data entegreli yeni pazarlama platformunu hayata geçirdi.

5 ANA BÖLÜM, 15 KANAL

Mimeda, Türkiye'nin en büyük sadakat programı Money aracılığıyla müşterilerinin ihtiyaç ve ilgi alanlarını tanıyarak, iş ortaklarına güvenilir, kaliteli ve onaylı datadan türettiği öneri hizmeti sunuyor. Veriler uzman ekiplerce analiz edilerek iş ortaklarıyla yönlendirici iç görüler paylaşılıyor. Mimeda Yönetici Direktörü Kına Demirel, "Mimeda pazarlama platformunun 5 ana bölüm ve 15 farklı iletişim kanalı var. Çalıştığımız markaların doğru hedef kitleye, doğru kanal üzerinden ulaşabilmesi için özel bir ekip ile gerekli tüm aksiyonların alınmasını sağlıyoruz. Mimeda'nın pazarlama platformunda mağaza içi iletişimden sosyal medya kanallarına, tematik kanallardan 3 kat daha fazla kişiye erişim sağlayan MigrosTV'den Türkiye'nin ilk markalı espor platformuna ve 120 binden fazla marka elçisine ulaşmak mümkün" dedi.

TOLGA TEKİN