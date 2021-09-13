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Haberler Ekonomi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi ve 4 Öğretim Görevlisi alıyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi ve 4 Öğretim Görevlisi alıyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü'nün verdiği ilanda şöyle denildi, "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31, 50/d maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.".

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi ve 4 Öğretim Görevlisi alıyor

13.09.2021, 10:29

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi RektörlüğündenÜniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31, 50/d Maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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