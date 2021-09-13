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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi ve 4 Öğretim Görevlisi alıyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü'nün verdiği ilanda şöyle denildi, "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31, 50/d maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.".

13.09.2021, 10:29