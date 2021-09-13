İzmir modasının ihracat hedefi 1.5 milyar dolar

2021 yılında 1.5 milyar dolar ihracat hedefleyen İzmir moda endüstrisi; Hırvatistan, Bulgaristan ve Fas'tan ithalatçıları Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nda İzmir'de ağırlayacak. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), 15-17 Eylül tarihleri arasında İZFAŞ tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'na yönelik alım heyeti programı gerçekleştirecek. 2021 sonu için 1.5 milyar dolar ihracat hedeflediklerini söyleyen Birlik Başkanı Burak Sertbaş, "Fashion Prime Fuarı, sektörümüzün yeni bir sıçrama yapmasına ve ihracatta önümüzdeki yıllarda 3 milyar dolar seviyesine gelmesine büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

DİĞER