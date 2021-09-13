‘İzmir yılda 5 milyon turisti ağırlayabilir’

● İzmir Skal Kulübü'nü tanıyabilir miyiz?

Skal International 1932 yılında kurulan dünyanın en eski turizm derneği.

Türkiye'de önce İstanbul, ardından Ankara Kulübü kuruldu. 1966'da ise İzmir Kulübü kuruldu. Dernekler tarihine baktığımızda İzmir SKAL Kulübü, Türkiye'nin en eski, en güçlü ve en etkin STK'larından biridir. Biz yaptığımız çalışmalarla İzmir'de ilk defa Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve jüri tarafından kazananı belirlenen Turizm Onur Ödülü'nü aldık.

Bu İzmir'de bir ilkti. Ardından dünyanın en iyi SKAL Kulübü yarışmasına katıldık ve gerek filmimiz, gerekse yurtdışı başkanlarıyla ilişkilerimiz sonucunda 300 kulüp arasından dünya ikincisi olduk. Bu yarışmaya katılmak, İzmir'in adını dünyada duyurmak açısından çok önemliydi.



HEDEF DÜNYA KONGRESİ

● İzmir Skal Kulübü tarihinin en genç başkanısınız. Neler yapmayı hedefliyorsunuz?

İzmir'in dünya çapındaki bilinirliliğini devam ettirebilmek için 2024 yılında SKAL Kulüpleri arasında yapılan 'Dünya Kongresi'ne adaylığımızı açıkladık.

Bununla ilgili dökümasyonları da bu aylarda bitirip resmi başvurumuzu yapacağız. Benim başkanlık dönemimin en büyük mottosu bu. Bunun için İzmir Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Özgener ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in desteğini aldık. Sayın Vali'mizle de görüşeceğiz. Bu hedefimizi gerçekleştirirsek İzmir turizmine önemli katkı sağlayacağız.



İzmir Skal Kulübü Başkanı Güner Güney



● İzmir turizminin şu anki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Geçtiğimiz iki yılda turist sayısında ciddi azalma vardı. Haziran'dan sonra çok büyük bir ivme kazandı ve İzmir turizm açısından tüm tesis ve paydaşlarıyla üç ayı dolu dolu geçirdi. Sezonun da sarkmasıyla biz bu yoğunluğu bir iki ay daha yaşayacağız gibi görünüyor.



● İzmir daha fazla turisti ağırlamaya hazır mı?

İzmir'e yıllık ortalama bir milyon turist geliyor. Bizim bunu 5 milyona çıkarmamamız için hiçbir neden yok. Bütün altyapılarımız hazır. Konaklama imkanlarımız hazır. Uluslararası modern bir havalimanına sahibiz. Kruvaziyer turizmini canlandırmamız şart.

Bunları yaptıktan sonra 5 milyon turistin gelmemesi için hiçbir neden yok.

İki parlayan yıldızımız var. UNESCO Dünya Mirası Efes ve Bergama.

Dört eserimiz ise geçici miras kapsamında.

Birgi, Çandarlı, Çeşme Kalesi ve İzmir Tarihi Liman alanı. Bunları da kalıcı miras olarak eklediğimizde yılda 5 milyon turiste ulaşabiliriz.

FUARLAR KENTİ OLMALIYIZ

İzmir'in turizm potansiyelini daha iyi kullanması için neler yapılmalı?

İZMİR'DE yapacağımız en önemli şey turizmi 12 aya yayabilmek. Bunun için direkt uçuşların İzmir'e olması ve İzmir'i bir HAB alanı haline getirmeliyiz. İkinci olarak İzmir 8 bin 500 yıllık bir tarihe sahip. Bu tarihi turistlerimize üç gün içinde yaşatabiliyoruz. Kültürel varlıklarımız da çok fazla. Deniz, kum ve güneş tarafımız asırlardır var ama kültürel anlamda İzmir'i daha öne çıkarabilecek projeler üretmeliyiz. İzmir'i fuarlar kenti haline getirmeliyiz. Yerel yönetimler ve turizm camiası fuar sayısını arttırmak için çaba göstermelidir.

MERT ALPDÜNDAR