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Haberler Ekonomi Pamukkale Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak

Pamukkale Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (üniversite hastanelerinde) çalıştırılmak üzere, koruma ve güvenlik hizmetlerinde sürekli işçi statüsünde 12 personel alacak.

Pamukkale Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak

13.09.2021, 10:21 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021, 10:23

PAÜ, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü kadrosunda sürekli işçi kadrosunda görevlendirmek üzere personel alımı ilanı verdi. Başvurular, esube.iskur.gov.tr adresinden yapılacak. Başvuru yapacak adayların 18 yaşından küçük, 30 yaşından büyük olmamaları gerekiyor.

KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİKÇİLER İÇİN ŞARTLAR

Personeller için açılan 2'si kadın 12 kişilik kadroya alınacakların herhangi bir önlisans veya lisans programından mezun olması ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olması gerekiyor.

Bugün başlayan başvuruların 17 Eylül cuma günü sona ereceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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