Torbalı’da büyük yatırım hamlesi

Lojistik avantajıyla İzmir'e en yakın organize sanayi bölgelerinden biri olan Torbalı OSB, yeni yatırımlarla büyüyor. Türkiye'de son dönemde ekonomik büyümenin lokomotifi haline gelen sanayi sektöründe artan yatırımlar Torbalı OSB'ye de ilgiyi artırdı. Tamamı sanayicilere ait olan 42 sanayi parselinin yer aldığı bölgede, 14 fabrikada üretim sürerken, yıl sonuna kadar 11 fabrikanın daha üretime geçmesiyle işletme sayısı 25'e yükselecek. Yeni sanayi tesisleriyle 10 binin üzerinde istihdam sağlayacak bölge, mobilya sanayicilerinin kuracağı Mobilya OSB ile daha da büyütecek.



42 PARSELDE ÜRETİM

Torbalı OSB Başkanı Muhsin Dönmez, parsellerin üçte birinin ruhsat ve inşaat aşamasında olduğunu, diğer üçte ikisinin ise inşaat ruhsatlarını alıp temel atma noktasına geldiğini söyledi. 2 yılda 42 parselin tamamında firmaların üretime başlamasını planladıklarını dile getiren Dönmez, "Bir de genişleme alanınız bulunuyor. Burada da Mobilya OSB'nin kurulması ile ilgili yer seçimi yapılıyor. Mobilya OSB'nin, Torbalı OSB'nin yüzde 75'i kadar bir büyüklüğe sahip olmasını planlıyoruz. Bütün tesislerin kurulmasıyla istihdamın 10 binin üzerine çıkmasını hedefliyoruz" dedi.



Torbalı OSB Başkanı Muhsin Dönmez



ARITMA TESİSİ VE YOL

Selçuk, Efes ve Kuşadası'na yakınlığıyla turistik bir konumda bulunan bölgelerinde tek eksiklerinin arıtma tesisi olduğunu, Mobilya OSB'nin yer seçiminden sonra en uygun lokasyona arıtma tesisi kuracaklarını vurgulayan Dönmez, "Doğalgaz ile ilgili çalışmalarımız sürüyor, 1 yıl sonra doğalgaz Torbalı OSB'ye bağlanacak. Otoyol bağlantı sorunumuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle şimdilik çözüldü. Ama OSB bütünüyle devreye girince o yol yetmeyecek. O zaman otoyolun yanından yeni bir yol açmak gerekecek" dedi.