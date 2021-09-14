Cari açık 11 ayın en düşük seviyesinde

TÜRKİYE'NİN son 12 aylık cari işlemler açığı, üst üste 5'inci ayında da gerileyerek Temmuzda 27,8 milyar dolarla son 11 ayın en düşük seviyesine inerken, ekonomistler, cari dengede iyileşme eğiliminin devam edeceğini öngörüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Temmuzda 683 milyon dolarla beklentilerin hafif üzerinde açık verdi. Bu rakam geçen yılın ekim ayında kaydedilen 153 milyon dolarlık cari açığın ardından en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

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