Emtia piyasasında yoğun satış yaşandı

KÜRESEL pay piyasalarında ekonomik toparlanmaya ilişkin artan endişeler ve para politikasının "şahinleşen" vurgusu, geçen hafta emtia piyasasını da etkiledi. Geçen hafta paladyum yüzde 11,8, platin yüzde 6,9, gümüş yüzde 3,8, altın yüzde 2,2, buğday yüzde 5,2 ve kahve yüzde 2,5 değer kaybetti

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