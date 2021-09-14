  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Emtia piyasasında yoğun satış yaşandı

Emtia piyasasında yoğun satış yaşandı

Emtia piyasasında yoğun satış yaşandı

14.9.2021

KÜRESEL pay piyasalarında ekonomik toparlanmaya ilişkin artan endişeler ve para politikasının "şahinleşen" vurgusu, geçen hafta emtia piyasasını da etkiledi. Geçen hafta paladyum yüzde 11,8, platin yüzde 6,9, gümüş yüzde 3,8, altın yüzde 2,2, buğday yüzde 5,2 ve kahve yüzde 2,5 değer kaybetti
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emtia piyasasında yoğun satış yaşandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.