KÜRESEL pay piyasalarında ekonomik toparlanmaya ilişkin artan endişeler ve para politikasının "şahinleşen" vurgusu, geçen hafta emtia piyasasını da etkiledi. Geçen hafta paladyum yüzde 11,8, platin yüzde 6,9, gümüş yüzde 3,8, altın yüzde 2,2, buğday yüzde 5,2 ve kahve yüzde 2,5 değer kaybetti
Emtia piyasasında yoğun satış yaşandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.