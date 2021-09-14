İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkan Adayı Okyay: Değişim ve yeni vizyon şart

İzmir'in en eski lokantalarından Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası'nın işletmecisi, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkan Adayı Alpay Okyay, sektörün son durumu ve yaklaşan oda seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Oda Başkanı olduğunda haksız rekabeti önleyeceğini söyleyen Okyay, "Çay ocaklarının yemek, tekel bayilerinin döner satmasına müsaade etmeyeceğiz, merdiven altı, kaydı olmayan işletmelerle topyekûn mücadele edeceğiz" dedi.

NASIL PARAMIZ OLMAZ

Sorunları ve esnafın beklentilerini çok iyi bildiğini vurgulayan Okyay, "Köklü bir lokantanın işletmecisi olarak tüm siyasi partiler, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerim güçlü. Mesleki altyapı ve bilgimi ayrıca çevremi esnafımız için kullanmaya, onlara hizmet etmeye hazırım. 7/24 ulaşılabilir bir başkan ve yönetim anlayışını getireceğim. Esnafımız kolayca bana ulaşacak ve sorununa çözüm bulacak. En önemli yapacağım iş bu. Haksız rekabeti önleyeceğim" ifadelerini kullandı.

MAKAM ARACI KİRALADI

Oda Başkanı Aykut Yenice'yi sert bir dille eleştiren Alpay Okyay "Aykut Yenice bir ay önce Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyon başkanlığını kaybetti. Federasyonda çok yanlışlar ve usulsüzlükler yaptığını öğrendik. Kendisi 20 yıldır İzmir'de Oda Başkanı, ancak Oda'mızda kuruş para yok. 3 bin üyesi olan bir odanın parası nasıl olmaz" dedi. Oda ve esnaf bu kadar zor durumdayken Yenice'nin makam aracı kiraladığını tespit ettiğini ifade eden Okyay, sözlerini şöyle tamamladı: "Esnaf ve oda maddi olarak zor durumdayken araç kiralamak vicdansızlıktır. Yönetim Kurulundaki yöneticileri beni aradı. Hiçbirinin hiçbir şeyden haberi yok. Hatta her ay toplantı yapması gerekirken 2 senedir toplantı dahi yapmıyormuş. Pandemide canıyla uğraşan esnafımızdan faiziyle aidat talep etti. Pandemi dahil 20 yıldır esnafımızın maddi manevi yanında olamadı. Aykut Yenice'nin 20 yıldır yaptıkları ve yapmadıkları ile vizyonunun ve misyonunun bittiği aşikardır. Sektörde değişim, yeni bir vizyon ve heyecan gerekmektedir."

TEKRAR KAPANMAYIZ

SEKTÖR olarak zor bir sınav verdiklerini ifade eden Okyay, "Pandemi yüzünden kapandık, açıldık, paket yaparak ayakta ve hayatta kalmaya çalıştık. Sektörümüz zor bir sınav verdi ve hala zor günlerimiz devam ediyor" dedi. Okyay, "Her esnaf bankaya, dükkan sahibine, tedarikçilerine veya devlete borçlu. Devletimiz tabi bir şeyler yapmaya çalıştı ama maalesef ki yeterli olmadı. Beklentimiz sicil affı ve arkasından uygun krediler. Devlet borçlarına daha uzun vadede yapılandırma ve kira borçları olan esnafımız için ödemede kolaylık sağlayacak yasalar bekliyoruz" diye konuştu. Pandemi nedeniyle tekrar kapanmayı düşünmek dahi istemediklerini belirten Okyay, esnafın böyle bir durumu bir daha kaldıramayacağını dile getirdi. Sektörde olması gerekenden çok fazla işletme bulunduğunu kaydeden Okyay, "Artık yeni yer açmayı zorlaştırmalıyız. Bu konuda çalışma yapacağım. Bir çok projem var" görüşünü dile getirdi.