Maltepe Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Maltepe Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. maddesiyle "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"n ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.