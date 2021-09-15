2021 Worldfood İstanbul sona erdi

BU yıl 29'uncusu düzenlenen Worldfood İstanbul Gıda Fuarı, 12 Eylül Pazar günü sona erdi. 17 yıldır düzenli olarak fuarın katılımcısı olan Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın, bu yıl yine Akhisar Ticaret Borsası ve Akhisar Belediyesi'yle birlikte organize ettiği fuara 16 Akhisarlı gıda üreticisi firma katıldı. Yurtiçi ve yurtdışından birçok gıda firmasının katıldığı fuar sektör temsilcileri ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

■ KENAN MOLLA