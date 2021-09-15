Ahilik haftası kutlamaları başladı

BU yıl 34'üncüsü düzenlenen Ahilik Haftası kapsamında etkinlikler başladı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu; Ahiliğin, içinde bulunduğumuz çağın şartlarında unuttuğumuz ama sıkı sıkıya sarılmamız gereken değerleri bize hatırlatan bir esnaf geleneği olduğunu belirtti.

13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan 'Ahilik Haftası' kapsamında İzmir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluştan oluşan Ahilik Haftası Kutlama Komitesi'nce belirlenen etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ve açılış töreniyle başladı.

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ve beraberindeki esnaf heyeti, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e makam ziyaretlerinde bulundu. Ardından Birlik Plaza'da Şed Kuşatma Töreni, İlin Ahisi- Kalfası-Çırağı'na özel kıyafetlerin giydirilmesi ve Şed Kuşatma Sinevizyon Gösterisi, Ahilik Yarışması ödüllerinin verilmesi ve Genç Ahiler Projesi Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törene İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İESOB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam, esnaf odası başkanları, milletvekilleri ve STK'lar katıldı.

AHİLİK PROGRAMI

■ 15 Eylül 2021 Çarşamba: 10.00-11:00-Bayraklı Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ziyareti 11:00-12:00 - Bayraklı Sevgi Yolu'nda çarşı esnafı ziyareti, pilav ve lokma ikramı. ■ 16 Eylül 2021 Perşembe: 09.00-10.00-Kiraz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ziyareti 10.00-11.00-Kiraz Sanayi Sitesi'nde esnaf sanatkarlarla sabah kahvaltısı 11:00-12.00-Sabit Arhı Caddesi'nde esnaf sanatkar ziyareti, pilav ve lokma ikramı.

■ MERT ALPDÜNDAR