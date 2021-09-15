Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Balcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen iki yangın söndürme helikopteriyle havadan, arazöz ve itfaiye ekiplerince karadan müdahale edildi.
Söndürülen yangında yaklaşık bir hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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