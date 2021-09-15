  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Son dakika haberi... Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Söndürülen yangında yaklaşık bir hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
AA

15.09.2021, 14:43 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021, 15:08

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Balcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen iki yangın söndürme helikopteriyle havadan, arazöz ve itfaiye ekiplerince karadan müdahale edildi.

Söndürülen yangında yaklaşık bir hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.