Balıkesir’de balık bolluğu yaşanıyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'nde satışa sunulan balıkların miktarının artması esnafı sevindirdi. Hal yetkilisi Özcan Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sabah Karadeniz'den 1074 çift palamut, 370 kasa hamsi, Marmara Denizi'nden de 39 kasa sardalya, 100 kasa istavrit getirildiğini bildirdi. Halde balık bolluğu olduğunu belirten Yıldız, "Palamudun tanesi 20 liraya düştü. Sardalya ve istavritin kilogramı 20 lira, en iri hamsi de 30-35 liradan satılıyor" dedi.

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