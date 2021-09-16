Deniz patlıcanı ile 30 milyon dolar gelir

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, dip sularından çıkarılan deniz patlıcanının denizlerimizi ağır metallerden korurken ülke ekonomisine de 30 milyon dolar katkı sağladığını söyledi. Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine deniz patlıcanı ihraç ettiklerini belirten Çakan, "Deniz patlıcanı özellikle Uzakdoğu ülkelerinde hem yiyecek olarak hem de kozmetik sektöründe kullanılıyor. Bu nedenle Çin, başta olmak üzere Japonya ve Kore gibi Uzakdoğu ülkelerinde bize yoğun talep ve siparişler geliyor. Ülke ekonomisine deniz patlıcanından yıllık 30 milyon dolar katkı sağlıyoruz" dedi.

KASIM-MAYIS ARASINDA

Yeni Asır'a önemli bu konuda önemli açıklamalar yapan Mehmet Şahin Çakan ayrıca "Deniz patlıcanı denizin dibini ağır metallerden temizliyor. Sadece 1 tane deniz patlıcanı tonlarca deniz kumunu ağır metallerden arındırıyor. Tarım Bakanlığı'nın yıllık av kotası suyu alınmış 2 bin 500 ton ancak deniz patlıcanının öneminden dolayı kaçak avcılığı engellemek için getirilen şartları yerine getirebilenler geçen yıl toplamda 300 ton deniz patlıcanı yakalayabildi. Yumurtlama döneminden dolayı Kasım'da başlayıp Mayıs'a kadar süren deniz patlıcanı av sezonuna yönelik hazırlıklarımız sürüyor. İzmir Ticaret Odası'nda kurduğumuz Su Ürünleri Çalışma Grubu ile deniz patlıcanının kaçak avlanmasının önüne geçmek için çok yönlü çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu. İzmir Balıkçı İş adamları Derneği Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, Çinlilerin, mutfaklarının vazgeçilmezi deniz patlıcanını Türkiye'den ihraç ettiklerini söyledi. Çin başta olmak üzere Kore gibi birçok Uzakdoğu ülkelerine kurutularak ihraç edilen deniz patlıcanının ekonomiye 30 milyon dolar gelir getirdiğini belirten Çakan, "Çinliler için çok değerli bir besin kaynağı. Çorbalarında, salatalarında kullanıyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Besin maddesi dışında çeşitli alanlarda da kullanılıyor. Hatta kırışıklıklara iyi geldiği gerekçesiyle kremini bile yapıyorlar" dedi.

AV KOTASI 2 BİN 500 TON

Türkiye'nin temiz sularında yetişen deniz patlıcanının sağlıklı ve kaliteli bulunduğunu kaydeden Çakan, "Türkiye'nin av kotası, yıllık 2 bin 500 ton suyu alınmış deniz patlıcanı. Bakanlık kotayı, yasadışı avcılığın önüne geçmek için tesislere dağıttı. Tarım Bakanlığı, dalgıç avcılığına izin verdi. Bölgesel avcılığa geçildi. Her yıl bir bölge nadasa bırakıldı. Bu yıl Didim açıldı. Geçen yıl da Çeşme ve Karaburun açıktı. İstenen şartları yerine getirebilenlerle ancak suyu alınmış 300 ton deniz patlıcanı elde edebildi" diye konuştu.

TOLGA TEKİN