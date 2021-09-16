Halkbank’tan Egeli kadınlara 1 milyar kredi

Kadın girişimcileri teşvik amacıyla Halkbank'ın düzenlediği 'Üreten Kadınlar Toplantı Serisi'nin 8'incisi İzmir'de gerçekleşti. Etkinlik online yayınlanırken, Ege'de 8 kadın girişimcinin onaylanan Kadın Girişimci Kredisi, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan tarafından sembolik olarak düzenlenen kredi seremonisinde takdim edildi.

'YILIN EN İYİ BANKASI ÖDÜLÜ'

Ardından 'İlham Veren Kadınlar' ve 'Gelecek İçin Sıfır Atık' konulu panel düzenlendi. Arslan, "İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerimizden 10 bin 600'den fazla kadın girişimcimiz desteğimizden faydalandı. Ege özelinde bir milyar lira kredi hacmine ulaşıldı" dedi. Halkbank, 'Yılın En İyi Bankası' ödülünden sonra, 'Bankacılık Sektöründe Yılın En İyi İşvereni' ödülüne de layık görüldü.

■ MERT ALPDÜNDAR