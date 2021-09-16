Tarım OSB’lere Bakan Pakdemirli’den destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün iklim değişikliğinin tarımsal üretime, suya ve ekosisteme etkilerini değerlendirmek ve çözüm önerilerini masaya yatırmak amacıyla düzenlediği, 'Değişen İklim, Dönüşen Tarım: İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı' için İzmir'e geldi. Menemen'de Uluslararası Tarımsal Araştırma Merkezi'ndeki çalıştayda Pakdemirli, meteorolojik ve tarımsal kuraklık riskinin arttığını kaydederek, "10 yılda bir yaşanan kuraklıklar bundan sonra 5-6 yılda bir karşımıza çıkacak. Son 50 yılda sel, fırtına, kuraklık gibi doğal afetler 5 kat arttı. 10 yılda küresel afetlerin yıllık zararı 170 milyara dolara ulaştı. Tedbir alınmazsa 2050'de dünya nüfusunun % 20'sinin sel riski, nüfusun yarısının da susuzluk riski yaşayacağı öngörülüyor" dedi.

TALEPLERE OLUMLU BAKTI

İzmir Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde, Tarım ve Gıda Sektör toplantısına da katılan Pakdemirli, sektör temsilcilerinin taleplerini dinledi. Son dönemde artış gösteren emtia fiyatlarının konuşulduğu toplantıda, çözüm önerileri masaya yatırıldı. İzmir'deki tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri yatırımları için İZTO üyeleri yeni destek taleplerini Pakdemirli'ye iletti. Bakan'ın yeni desteklere olumlu yaklaştığı öğrenildi.

■ MERT ALPDÜNDAR