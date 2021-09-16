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Haberler Ekonomi Zeytin üreticisi yangın risklerine hazırlıklı mı?

Zeytin üreticisi yangın risklerine hazırlıklı mı?

Zeytin üreticisi yangın risklerine hazırlıklı mı?

16.9.2021

BALIKESİR Ayvalık'ta Belediye, Kent Konseyi ve TEMA Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği forumda zeytin üreticisinin yangın risklerine ne kadar hazırlıklı olduğu sorusuna cevap arandı. Sakarya mahallesinde gerçekleşen foruma, Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem, Park ve Bahçeler Müdürü Murat Güler, Ayvalık İtfaiye Amiri Ahmet Yalvaç, zeytin üreticileri ve vatandaşlar katıldı. Felaket kapıyı çalmadan zeytinliklerin nasıl korunabileceği, üreticilerin üzerine düşen sorumlulukların ne olduğu gibi konular, soru cevap şeklinde tartışıldı.

■ SUAT SALGIN

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