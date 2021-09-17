CNN International sordu: THY salgına rağmen nasıl başarılı oldu?

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, CNN International'da Türk Hava Yolları'nın başarısına yönelik soruları yanıtladı.

Ünlü havacılık uzmanı Richard Quest'in sunduğu Quest's Means Business programına konuk olan Aycı, Türk Hava Yolları'nın salgın sürecinde rakiplerinden nasıl ayrıştığını anlattı.

ETKİN FİNANSAL YÖNETİM

Aycı, Türk Hava Yolları'nın maliyet azaltıcı faaliyetler, yatırım harcamalarını düşürmesi, aktif kapasite ve etkin finansal yönetimi gibi stratejiler sayesinde Avrupa network taşıyıcısı havayolları arasında doluluk oranı, gelirler ve kârlılık açısından pozitif olarak ayrıştığını söyledi.

6,7 MİLYAR DOLAR GELİR

Aycı, kendisine yöneltilen sorular karşısında şunları söyledi: Türk Hava Yolları olarak 2020 yılını 6,7 milyar dolar gelir ve 1,9 milyar dolar EBITDAR (faiz, vergi, amortisman, itfa ve kira/yeniden yapılandırma maliyetleri öncesi kârlar) seviyelerinde bir başarıyla kapattık.

28 MİLYON YOLCU TAŞINDI

2020 takvim yılı içerisinde Türk Hava Yolları, yüzde 71 gibi etkileyici bir doluluk oranı ile 28 milyon yolcu taşıdı. EuroControl verilerine göre 2020 yılını uçuş sayısı bazında Avrupa'nın en yoğun network taşıyıcısı olarak, dünyada ilk 5 havayolu arasında yer aldık.

İŞTEN ÇIKARMA YOK

Aldığımız çok sayıda önlemin yanı sıra, başarımızı çalışanlarımızın özverisine borçluyuz. Diğer havayolları çalışanları işten çıkarmalarla karşı karşıya kalırken, bu süreçte hiçbir çalışanımızla yollarımızı ayırmadık, diğer taşıyıcılara göre daha iyi hizmet verebilmek ve daha hızlı bir iyileşme sağlamak için personel çıkarmama kararı aldık.