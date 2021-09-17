‘Sürdürülebilir kentler’ webinarı gerçekleşti

Turkuvaz Medya Grubu ve ekonomi dergisi INBUSINESS öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi'nin sekizincisi 'Sürdürülebilir Kentler' webinarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşti.

ODAĞIMIZDA İNSAN OLMALI

TÜRKİYE'DEN ve dünyadan çok sayıda önemli konuşmacının katıldığı webinarın açılış konuşmasını INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler yaptı. Webinar özel oturumlarında; Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı - Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC) Danışmanı Dr. Duygu Erten ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, sürdürülebilir kentler konusundaki gelişmeleri dinleyicilerle paylaştı.

Webinarda 'Akıllı Şehirler' ve 'Yaşanabilir Şehirler' başlıklı iki ayrı panel yapıldı. Güler konuşmasında sürdürülebilir şehirciliğin odağında insan olduğunu belirterek, insanların ve tüm canlıların yaşam kalitesini daha da artırmanın yolunu bulmak zorunda olduğumuza dikkat çekti. Küresel Umut Festivali'nin geleneksel hale getirilerek 2030'a kadar devam edeceğini de söyledi.