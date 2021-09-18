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Haberler Ekonomi İngiltere Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarıyor

İngiltere Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarıyor

İngiltere Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarıyor

18.9.2021

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Times, İngiltere'nin kırmızı ülkeler listesinde olan Türkiye'nin yapılacak yeni değerlendirmeyle "seyahat edilebilir ülkeler" arasına alınacağını yazdı. Gazetenin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, İngiliz turistlerin Ekim ayının sonundaki 5 günlük okul tatili için artık Türkiye'yi de tercih edebileceği yazılıyor. Trafik ışığı olarak bilinen seyahat düzenlemesi ile ilgili son değerlendirmenin sonuçları, bugün açıklanacak. Türkiye, ülkelerin kırmızı, sarı ve yeşil olarak kategorilendirildiği 17 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede yer alıyordu.

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