Kahramanmaraş’ta icradan satılık arsa

Mahkeme Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan 2266 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Bölgenin alt yapı hizmetlerinden yararlanmasının tam olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 09.11.2021 15:00 belirlendi.