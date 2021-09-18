Türk Metal Sendikası’ndan Yerel Medya Kurultayı

TÜRK Metal Sendikası tarafından Aydın'ın Didim ilçesinde bir otelde "1. Yerel Medya Kurultayı" düzenlendi. Burada konuşan Genel Başkan Pevrul Kavlak, yerel basının gücü ve etkisinin farkında olduklarını vurguladı. Bir sendika tarafından ilk kez yerel medya kurultayı düzenlendiğini belirten Kavlak, "Bunu geleneksel hale getirmeyi arzu ediyoruz. 179 işverene bağlı 210 iş yerinde çalışan toplam 127 bin işçiyi kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecindeyiz. İlk yılın ilk 6 ayı yüzde 29,57, ikinci 6 ayı enflasyon oranı, ikinci yılın ilk 6 ayı enflasyon oranı artı saatlik 1 lira, ikinci 6 ayı enflasyon oranında zam talep ettik. Canımız pahasına çalıştık, şimdi sıra işverende" dedi. Kurultaya, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulrezak Altun, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker, akademisyenler ve yerel medya mensupları katıldı.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN