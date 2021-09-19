İzmir modasına, Fashion Prime Fuar’ı dopingi

İZMIR'DE 15-17 Eylül'de düzenlenen Fashion Prime Fuarı'na 'Manufacturing' bölümünde 32 ihracatçı firmayla katılan Ege Hazırgiyim İhracatçıları Birliği, İzmir'de 11 mümessil firma ile 27 EHKİB üyesi arasında 140 ikili iş görüşmesi organize etti. Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, moda endüstrisini 1.5 milyar dolar ihracat hedefine 1 adım daha yaklaştırdı.

25 İKİLİ GÖRÜŞME YAPILDI

EHKİB, Fashion Prime Fuarı'nda Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Bulgaristan, Hırvatistan ve Fas'tan gelen 4 ithalatçının katılımıyla 'Alım Heyeti Organizasyonu'na da imza attı. Organizasyonda 25 ikili iş görüşmesi gerçekleşti. Birlik Başkanı Burak Sertbaş, fuarda düzenledikleri çifte organizasyonla 2021 yılı için belirledikleri 1.5 milyar dolar ihracat hedefine doğru ilerlediklerini söyledi.

FUARLAR ÇOK FAYDALI

2021 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 18'lik artışla ihracatlarını 959 milyon dolara taşıdıklarını söyleyen Sertbaş, "Pandemide insanlık evine kapandı. Mağazalar açılmadı, tüketim hızı düştü. Böylesi ortamda bile 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Fashion Prime Fuarı ve benzer organizasyonların katkısıyla 2021 sonunda 1.5 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşacağız" dedi.