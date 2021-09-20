Ahilik haftası etkinlikleri tamamlandı

Büyük coşkuyla kutlanan 34. Ahilik Haftası etkinlikleri, Kiraz ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonlarla ve Hisarönü'nde dökülen Ahi lokması ile tamamlandı. Ahilik Haftası'na denk gelen Cuma günü ebediyete intikal eden esnaf sanatkarların hayrı için vatandaşlara Ahi lokması ikram edildi.



KİRAZ'DA BÜYÜK COŞKU

Kiraz'daki etkinliklerde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu'ya, Kiraz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halit Özmen, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selim Özdeveci, İzmir'den gelen oda başkanlarından ve kutlama komitesi temsilcilerinden oluşan heyet eşlik etti. Başkan Mutlu ve beraberindeki heyet ilk olarak ilçe kaymakamı Onur Titiz'e ve Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'a makam ziyaretlerinde bulundu. Titiz ve Özçınar'a Ahi ilkeleri ve hafta etkinlikleri hakkında bilgi veren İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, yerel yöneticilere Ahi Sancağı hediye etti.



ESNAFLA KAHVALTI

Kiraz Sanayi Sitesi'nde esnaf sanatkara verilen kahvaltıda, esnaf temsilcileri ile yerel yöneticiler bir araya geldi. Sanayi Sitesi'nde yaptığı konuşmada Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı hakkında bilgi veren İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Teknoloji hangi sınırları zorlarsa zorlasın, atom çağı, uzay çağı, bilim çağı adı ne olursa olsun insan olgusu var oldukça değişmeyen, değişmesi mümkün olmayan değerler vardır. İşte Ahilik bu değerlerden biridir. Bu yıl bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Ahi Evran' yılıdır. Ayrıca Ahi Evran'ın doğumunun 850. yılına denk gelmesi nedeniyle UNESCO, Ahi Evran törenlerini kutlama programına almıştır. Bu iki nedenden dolayı bu yıl Ahilik haftası kutlamaları daha da bir önem kazanmıştır" ifadelerini kullandı. Kaymakam Onur Titiz ise Ahiliğin, 13. yüzyılda Hacı Bektaşi Veli'nin Ahi Evran'a tavsiyeleriyle kurulduğunu hatırlatarak, "Ahiliğin ana yapısına baktığımız zaman usta çırak ilişkisini temin eden eğitim rolünü, toplumsal dayanışmayı sağlayan sosyal boyutunu görüyoruz. 13. yüzyılda Selçuklar döneminde Moğol isyanını bastırmadaki toplumsal gücü ise Türk toplumlarındaki Ahi örgütlerinin ne kadar etkin olduğunu sergilemektedir" dedi.



CANLI HEYKEL VE BANDO

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da 34. Ahilik Haftasını kutlayarak, esnaf sanatkarlarla kahvaltıda buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kahvaltının ardından Başkan Mutlu, kaymakam Titiz, belediye başkanı Özçınar ve esnaf temsilcileri, Kiraz çarşı esnaf sanatkarına ziyarette bulundu. Canlı heykel ekibi ile bandonun da eşlik ettiği çarşı ziyaretlerinde esnaf sanatkarlara ve halka karanfil ve Ahi ilkelerini içeren dokümanlar dağıtıldı. Kortej yürüyüşünün ardından vatandaşlara Ahi Pilavı ve helvası ikramında bulunuldu.