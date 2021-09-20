Manisa Şehzadeler’de icradan satılık daire

Mahkeme Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan 185 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Binada asansörün mevcut olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 02.11.2021 15:00 belirlendi.